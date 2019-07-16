إزالة 130 حظيرة أغنام ومصادرة إبل سائبة بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أزالت فرق بلدية الشوقية الفرعية وإدارة وحدات الذبح وإدارة الضبط الإداري 130 حظيرة أغنام مخالفة مقامة بطرق غير نظامية، وتمت مصادرة رأسين من الجمال، وجرى نقل حمولة 8 شاحنات من أنقاض مخلفات الحظائر للمرمى العام.
إلى ذلك، نفذت بلدية جنوب مكة المكرمة الفرعية وإدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية حملة مكثفة للحد من ظاهرة وجود الإبل السائبة في المناطق السكنية بمخطط ولي العهد6.
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