مبادرة طريق مكة تكفي الحجاج عبء حمل الأمتعة وإجراءات الدخول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

كفت مبادرة طريق مكة الحجاج المستفيدين منها عناء السفر ومشقته، حيث تحمل عنهم أمتعتهم، إضافة إلى إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، الأمر الذي يتيح لحجاج المبادرة فرصة الانتقال مباشرة إلى حافلات تنتظرهم لتقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الخدمية استلام أمتعة المستفيدين، وتسليمها لهم في مكان إقامتهم بسلامة وإتقان.

وفيما استقبلت العاصمة المقدسة،أمس طلائع حجاج بيت الله الحرام من الجمهورية البنجلاديشية الذين وصلوا في وقت سابق إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة من خلال المبادرة، وصف الدكتور محمد عارف مرشد خان «مبادرة طريق مكة» التي نفذت في بلادهم للمرة الأولى هذا العام بـ»العملية»، وقال «هي خطوة محمودة تشكر عليها المملكة حكومة وشعبا».

من جهته عبر الحاج محمد فضل الرحمن عن سعادته بالوصول إلى العاصمة المقدسة وقال «إن المبادرة أسهمت بشكل كبير في تسهيل وتيسير إجراءات سفر الحجاج البنجلاديشيين».