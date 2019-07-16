خادم الحرمين يصل إلى نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس إلى نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام، حيث كان في استقباله أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بساحة مطار الملك عبدالعزيز الدولي أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر والأمير محمد بن فهد بن محمد ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي والأمير تركي بن عبدالله الفيصل والأمير نواف بن سعود بن سعد والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد والأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد والأمير خالد بن مشعل بن ماجد والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز والأمير ممدوح بن عبدالعزيز بن ممدوح، وعدد من العلماء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

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كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان.

ووصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان.

كما وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من رئيس المراسم الملكية خالد العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري.