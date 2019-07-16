اقتصاديون: العمل 24 ساعة يسرع دورة رؤوس الأموال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد اقتصاديون الأهمية الاقتصادية والتجارية والسياحية لقرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، مشيرين إلى أن القرار يدعم أهداف رؤية 2030 في هذا المجال في تسريع حركة الأموال الوطنية بالداخل وتنشيط مختلف القطاعات، وإتاحة مزيد من حرية ممارسة أنماط الحياة للجميع.وأشاروا إلى أن ذلك يأتي في سياق توجه الدولة لخفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، حيث سيسهم في إيجاد فرص وظيفية جديدة للمواطنين. كما يمثل أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل عبر تعديل الأنظمة والتشريعات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.

تنشيط القطاعات وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني إن فتح المحلات التجارية على مدار الساعة كان من أبرز المطالب للتجار والمستثمرين، مضيفا أن العمل على مدار الساعة تتأكد أهميته في المواسم.

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وأفاد بأن السماح بالعمل 24 ساعة تمت دراسته بشكل مستفيض، ويتوقع أن يكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة، ولا سيما قطاعات التجارة والعقار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. فرص عمل هائلة

وأشار رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية خالد العبدالكريم إلى أن القرار سيزيد من فرص العمل للمواطنين، كما سيعطي بدائل متعددة في اختيار نوبة العمل المناسبة في اليوم، وفي الوقت نفسه سيتيح لصاحب العمل فرصا أكبر في الوصول إلى عملاء وزبائن مختلفين.

دعم النشاط التجاري

وقدر رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري بأن يوفر القرار 45 ألف وظيفة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، إضافة إلى 30 ألف وظيفة دوام جزئي.وأضاف أن القرار سيرفع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح بين 14 و16 % وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح بين 5 و6%، وزيادة حجم أعمال المطاعم بنسبة تتراوح بين 9 و11%، وبما يعادل 68 مليار ريال. لافتا أن الإنفاق الاستهلاكي سيزيد بما يقارب 100 مليار ريال سنويا، مما ينعش حركة القطاعات.