رئيس هيئة المحتوى المحلي: نظام المنافسات يدعم المنتجات الوطنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل، إن إدراج متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات والمشتريات الحكومية، وتمكين الهيئة من تطبيق استراتيجيتها بالتعاون مع الجهات المعنية يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي وتعزيز دور المحتوى المحلي في إجمالي الناتج المحلي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأوضح أن الهيئة شاركت في إعداد وصياغة سياسات لائحة المحتوى المحلي بهدف وتطوير الفرص المحلية والاستفادة من القوة الشرائية الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، حيث ستتضمن اللائحة تعزيز المنتجات المحلية وإعطاءها الأولوية، إضافة إلى التفضيل السعري للمنتجات الوطنية عند إرساء المنافسات الحكومية.

وأفاد بأن زيادة المحتوى المحلي تمثل ركنا أساسيا لتحويل الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين المصنعين ومقدمي الخدمات المحليين من مضاعفة مساهماتهم في المحتوى المحلي ونحو رقمنة التعاملات الحكومية الالكترونية، مبينا أن الهيئة تعمل على إطلاق المرحلة الأولى من البوابة الالكترونية الموحدة للمحتوى المحلي لجميع التعاملات ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمحتوى المحلي عبر منصة اعتماد.