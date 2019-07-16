الصمعاني: استراتيجية خاصة لتعزيز شراكات العدل الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني «إن وزارة العدل وضعت استراتيجية خاصة لتعزيز الشراكات الدولية مع الدول الصديقة، والاستفادة المشتركة من هذه الشراكات في مجالات التدريب والتقنية وهندسة الإجراءات والتجارب المتبادلة».

وبين أن القطاعات العدلية شهدت تحولا رقميا كبيرا أسهم بشكل جوهري في اختصار الإجراءات والتسهيل على المستفيدين والمتقاضين، لافتا إلى أن الحراك التطويري مستمر بعون الله وتوفيقه.

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وبحث الصمعاني، مع رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني ندروز محمدوف، لدى لقائه أمس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات العدلية.

وقال وزير العدل «إن هناك حرصا متبادلا بين البلدين على تنمية العلاقات والتعاون في المجال العدلي، وذلك في إطار مذكرة التفاهم وبرنامج التعاون المشترك الموقع بين الجانبين».

وأبرز الصمعاني خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني ملامح عن النظام العدلي السعودي، وما يشهده من تطور وتقدم في ظل ما يجده من اهتمام وعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره على حسن الحفاوة والاستقبال الذي لاقاه والوفد المرافق له، متطلعا للمزيد من التعاون المشترك الذي يصب في مصلحة تطوير القطاع العدلي في البلدين.