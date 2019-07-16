أمير مكة يستقبل مديري المالية والمراقبة بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة المكلف حديثا منصور الزهراني.

وهنأ الأمير خالد الفيصل الزهراني بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق والعون.

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فيما عبر الزهراني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، راجيا من الله النجاح في المهام الموكلة إليه بما يحقق التطلعات.

كما استقبل أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام ديوان المراقبة العامة بالمنطقة المعين حديثا عبدالله الطياري.

وهنأ الأمير خالد الفيصل الطياري بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق والعون في مهام عمله، مستعرضا خطط ديوان المراقبة بالمنطقة الهادفة لرفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، كذلك سبل تعزيز التعاون بين الإمارة والديوان.

بدوره قدم مدير عام ديوان المراقبة العامة بالمنطقة شكره وتقديره لأمير المنطقة، مؤكدا حرصه ومنسوبي القطاع على تطوير العمل بما يحقق التطلعات.