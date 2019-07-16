وزير الإعلام يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الإعلام تركي الشبانة أمس على أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ11 المنعقدة حاليا بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة.

ورحب بالمشاركين في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في العاصمة المصرية القاهرة، والذي استضافت الرياض جلسته الماضية، ضمن فعاليات وأنشطة الاحتفال بالرياض عاصمة للإعلام العربي.

وقال وزير الإعلام «يأتي اجتماعنا استمرارا للجهود الرامية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها أمتنا العربية، وبما يضمن تنسيق الجهود الإعلامية العربية لرفع مستوى الوعي لدى شعوبنا، وصياغة خطاب إعلامي مؤثر عربيا وإقليميا ودوليا».

وأوضح «أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس البنود التي نناقشها اليوم، نظرا لمركزيتها بالنسبة للأمة العربية»، مؤكدا على أهمية دور الإعلام العربي في نقل ما يجري على الأراضي الفلسطينية من أحداث، ومنح الخبر الفلسطيني المساحة اللازمة، حتى يطلع العالم على عدالة المطالب الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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وأشار الشبانة إلى أنه نظرا لأهمية العمل الإعلامي في إبراز ما تمثله القدس للأمة العربية، فإن الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي ليوم الإعلام العربي ستكون تحت شعار «القدس في عيون الإعلام».

وأشاد بالعمل الإعلامي المتميز لاتحاد إذاعات الدول العربية، واتحاد وكالات الأنباء العربية، والمتمثل في تكثيف نشر الأخبار المتعلقة بالقدس الشريف، من خلال التبادل الإخباري مع الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية، مع التأكيد على أهمية مواصلة وتعزيز تلك الجهود.

ونبه وزير الإعلام في كلمته الافتتاحية إلى أن الاجتماع يناقش في البند الرابع تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري، والتي تضمنت، دعوة وزارات الإعلام أو الجهات المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء إلى تطبيق النقاط الخمس الواردة في الإعلان العربي تحت عنوان «دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب»، وعلى رأسها الدعوة إلى عدم الوقوف موقف الحياد عند تغطية الأحداث الإرهابية، والتعامل معها على أنها عدوان على الدولة والمجتمع، والتركيز على آثارها السلبية على التنمية.

وعبر عن تطلعه في هذا الاجتماع إلى مراجعة واعتماد ميثاق الشرف الإعلامي العربي، والذي تم تحديثه بناء على مرئيات الدول الأعضاء، وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للمصادقة عليه.

وشدد على أنهم أمام ملفات ومحاور مهمة، معربا عن أمله في أن يخرجوا بقرارات فاعلة، تترك أثرا على الإعلام العربي.