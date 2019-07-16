بدر بن سلطان يدشن «معرض الصحابة رضي الله عنهم»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

افتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان المعرض الإثرائي «معرض الصحابة رضي الله عنهم»، والذي تشرف عليه هيئة تطوير المنطقة، وتنظمه شركة سمايا الاستثمارية بالشراكة مع شركة جبل عمر للتطوير في جبل عمر بجوار المسجد الحرام.

وتجول في أرجاء المعرض، مطلعا على محتواه، والتقنيات المستخدمة فيه.

واستمع نائب أمير منطقة مكة لشرح عن المعرض الذي يسرد عددا من القصص لسير الصحابة رضي الله عنهم في خيمة بمساحة (1600م2) في جبل عمر، ويضم 10 قاعات، قسمت بشكل موضوعي، مع مراعاة الجوانب التاريخية في السرد، فكل واحدة منها تجمع سيرا لعدد من الصحابة رضي الله عنهم تحت موضوع معين.

Advertisements

ولا يكتفي المعرض بذلك، بل ترجم تراجم مختصرة للصحابة الذين ذكرت أسماؤهم في المعرض، حتى يخرج الزائر بحصيلة معرفية حول الصحابة رضي الله عنهم، تضاف إلى الجوانب التاريخية التي سيطلع عليها.

ويقدم المعرض محتواه عبر عرض متخفي جذاب، من خلال جملة من الأوعية، بينها لوحات الجرافيكس، والشاشات، وأنتج للمعرض عدد من الأفلام التلفزيونية، كما يسرد المعرض إحدى القصص التاريخية باستخدام تقنية الفيديو مابينغ.

فيما تعد اللغتان العربية والإنجليزية الأساس في المعرض، ولكون غالبية زواره من الحجاج والمعتمرين يقدم عدد من المرشدين محتوى المعرض بلغات أخرى.

وتأتي إقامة المعرض بعد موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل - في وقت سابق - على إقامته، ضمن أربعة مشاريع ثقافية، هي: متاحف الجلال والجمال، يعرف بالله تعالى، والخلق العظيم، يعرف بالجانب الأخلاقي من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعالم المسجد الحرام، تشرف على تنفيذها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وسيجري افتتاحها تباعا خلال الفترة المقبلة.

المعرض الإثرائي