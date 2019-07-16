إغلاق 11 منشأة للإسكان السياحي تعمل بلا تراخيص في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الطائف
أغلقت الجهات الحكومية ذات العلاقة في محافظة الطائف 11 منشأة للإسكان السياحي تعمل دون تراخيص نظامية، مخالفة بذلك معايير واشتراطات التشغيل، الأمر الذي يعرض سلامة نزلائها للخطر، حيث يمكن استغلالها في أنشطة وممارسات مشبوهة قد تخل بالأمن والسلامة - لا قدر الله.
وأشارت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى أن القرار جاء تأكيدا منها على الاهتمام بجودة الأنشطة والخدمات المقدمة، وتوفير وسائل الأمن والسلامة، ومراعاة تحقيق الجودة المطلوبة من قبل الراغبين في مزاولة النشاط السياحي، بعد حصولهم على التراخيص اللازمة لذلك.
وأضافت أن المنشآت المخالفة لم تبادر إلى تصحيح وضعها على الرغم من منحها مهلة كافية، كما أن العديد منها لم تستطع الوفاء بالالتزامات المطلوبة للترخيص لعدم أهليتها لإسكان السياح إما لمتطلبات إنشائية، أو خاصة بالأمن والسلامة، أو بالصحة العامة.
وأكدت الهيئة أن الجولات التفتيشية مستمرة على قطاع الإسكان السياحي في الطائف، للتأكد من تقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية تليق بالمحافظة ومكانتها السياحية، ولتحقيقها رضا المستفيدين منها في عاصمة المصايف العربية.
يذكر أن الهيئة رخصت لـ 26 مرفقا جديدا للإسكان السياحي في محافظة الطائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام 2019.
أعمال السياحة بالطائف خلال 3 أشهر:
الترخيص لـ
- فندق 4 نجوم
- منشأة شقق فندقية 4 نجوم
- 24 وحدة سكنية مفروشة
إجمالي منشآت الإسكان السياحي:
- 446 منشأة
- عدد الغرف 15.596 غرفة
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