طلق ناري يودي بحياة لاعب جنوب أفريقي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جوهانسبيرج لقي لاعب كرة القدم الجنوب أفريقي السابق مارك باتشيلور مصرعه بعد إصابته بطلق ناري بالقرب من منزله في جوهانسبيرج. وشهدت المسيرة الاحترافية لباتشيلور اللعب في صفوف كايزر شيفز واورلاندو بيراتس وماميلودي صنداونز. وقال المتحدث باسم الشرطة، كول لونجيلو دلاميني «تمت مهاجمته من قبل رجلين على دراجة نارية»، وأضاف «لقد توفي داخل السيارة. في هذه المرحلة ما زالت التحقيقات جارية، ولم يتم تحديد أي مشتبه به».



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