نسور قرطاج ونيجيريا في لقاء تضميد الجراح بأمم أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في محاولة لتضميد الجراح، يختتم منتخبا تونس ونيجيريا لكرة القدم مشاركاتهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين عندما يلتقيان اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة المقامة في مصر.

وكان المنتخب التونسي سقط أمام نظيره السنغالي بهدف نظيف في الوقت الإضافي جاء عبر النيران الصديقة، وكانت الهزيمة الأولى بعد ثلاثة تعادلات في الدور الأول أعقبها التعادل مع غانا في دور الـ16 حيث حسم نسور قرطاج المباراة بركلات الترجيح قبل أن يحرز الفريق الفوز الأول له في البطولة على حساب منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة في دور الثمانية.