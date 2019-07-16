السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلقت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي أمس مبادرة لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، والتي تتضمن توزيع مليون شريحة اتصال وانترنت مجاني هدية لضيوف الرحمن، ضمن برنامج «ضيف الرحمن في عيوننا» الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع إدارة المطار لخدمة ضيوف الرحمن.
ويستهدف المشروع توزيع شرائح الاتصال على مليون حاج، ينفذه فريق ميداني على مدى 24 ساعة، حيث يتم تقديم هذه الخدمة خلال موسم حج هذا العام، في بادرة نوعية تسهل على ضيوف الرحمن التواصل مع أسرهم ومشاركتهم جميع أحداثهم اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال المباشر، ليعيشوا معهم أجواء الحج وما ينعمون به في هذا البلد الحرام من راحة وأمان وسط الخدمات المتكاملة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح المدير العام لمطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات مجانية لضيوف الرحمن تتمثل في توفير خدمة الاتصالات لتعزيز التعاون والعطاء وإثراء تجربة العمل التطوعي، مشيرا إلى أن إدارة المطار تدعم المبادرات التطوعية خلال موسمي العمرة والحج.
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