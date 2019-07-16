مصادرة 11 ألف كجم أغذية فاسدة وضبط 34 عاملا مخالفا في العاصمة المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت الإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع إدارة المسالخ بمكة، 34 عاملا لم يتقيدوا بالزي الرسمي المخصص للمنشآت الغذائية، كما صادرت أمانة العاصمة المقدسة 11,380 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر، إضافة إلى ضبط 242 من المعلبات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الأسبوع الثالث لحملة تصحيحية نفذتها الأمانة على المخابز الآلية ومحلات الأفران وثلاجات حفظ الأغذية، بنطاق جميع البلديات الفرعية بمكة وبلديات المحافظات المرتبطة.

وشملت الحملة التصحيحة، والتي تستمر على مدى شهر كامل استعدادا لموسم الحج، خلال (أسبوعها الثالث) زيارة 31 منشأة غذائية بمكة.

وأكدت الأمانة أن إغلاق أي منشأة غذائية بالحملة التصحيحية بسبب طلب (إعادة تأهيل المنشأة)، يستلزم عدم السماح لها مجددا بالعودة لمزاولة النشاط إلا بعد الوقوف المشترك من قبل المختصين بالإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية على الموقع والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة.