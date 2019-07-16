القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ حمود الصباح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في وفاة الشيخ حمود عادل الجراح الصباح - رحمه الله.

وقال الملك سلمان «علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح - رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري، إثر السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بعدة مناطق في نيبال وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال الملك «علمنا بنبأ السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بعدة مناطق في نيبال، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين وأن لا تروا أي مكروه».

Advertisements

إلى ذلك بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في وفاة الشيخ حمود عادل الجراح الصباح - رحمه الله.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح - رحمه الله - وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لولي العهد في دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخ حمود عادل الجراح الصباح - رحمه الله.

وقال ولي العهد «تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح - رحمه الله - ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

من جهة أخرى بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لرئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري، إثر السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بعدة مناطق في نيبال، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بعدة مناطق في نيبال، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيا للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين».