مجلس الشؤون الاقتصادية يطلع على خطة تحفيز القطاع الخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس جدة عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا في قصر السلام بجدة أمس استعرض خلاله عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم في شأن أبرز مستجدات خطة تحفيز القطاع الخاص واشتملت على آخر المستجدات التنظيمية لمكتب تحفيز القطاع الخاص، وتفاصيل الصرف للمبادرات. وأبرز النتائج المتحققة، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.



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