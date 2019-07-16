السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة- الرياض في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة ثرية للعالم عبر تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم الإسلامي، التي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعزيز صورة ومكانة الإسلام والمسلمين دوليا، أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تزايد كبير وإقبال عال على المشاركة بمسابقتي (القرآن الكريم، ورفع الأذان) اللتين أطلقهما رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ في بداية 2019. وتضمن إعلان الهيئة إحصائية حديثة، تطرقت إلى ارتفاع كبير في عدد المسجلين للاشتراك في المسابقتين، متخطيا 21 ألفا حتى الآن، حيث تجاوز عدد المشاركين في مسابقة تلاوة القرآن الكريم 11 ألف مشارك، فيما تخطى عدد المشاركين في مسابقة رفع الأذان 9 آلاف مشارك، على أن يستمر التسجيل في كلا المسابقتين إلى نهاية يوليو الحالي. المراحل استقبال المشاركات عبر الموقع الالكتروني

التصفية التي تقررت من 24 يوليو إلى 23 أغسطس المقبل

التحكيم والأداء الحي من 24 أغسطس إلى 24 سبتمبر

إعلان الفائزين وتكريمهم من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر الجوائز 5 ملايين ريال للمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم

مليون ريال للمركز الأول لمسابقة رفع الأذان



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 21 ألف مشارك من 162 دولة في مسابقتي القرآن الكريم ورفع الأذان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.