وظائف موقتة للشباب والفتيات في «موسم الطائف»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف «موسم الطائف» عن تدشين موقع الكتروني لاستقبال طلبات الراغبين في التقدم من الشباب والفتيات، للعمل الموقت ضمن فرق العمل المسؤولة عن تنظيم الفعاليات والأنشطة النوعية طوال شهر أغسطس المقبل، والترحيب بضيوف الطائف والمملكة والتعريف بهذه المدينة عروسا للمصايف، ووجهة سياحية وثقافية وحضارية أصيلة، تثري الصغار قبل الكبار، وتثري تجربة الزوار بلحظات ممتعة لا تنسى.

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وكانت «مواسم السعودية» قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق «موسم الطائف» لأول مرة؛ لإبراز مكانة المملكة كوجهة سياحية مرموقة تمتلك أفضل المقومات على مستوى العالم العربي، كما تسهم في تسليط الضوء على العمق الحضاري والتاريخي للطائف، والتنوع الثقافي والفني، ووفرة الإنتاج الطبيعي واعتدال الطقس، إضافة إلى أكثر من 60 فعالية نوعية في 4 مناطق رئيسة هي: سوق عكاظ، ومضمار الهجن، ومنتزه الردف، والهدا والشفا.

وتسعى المواسم المنبثقة من «موسم السعودية» -ومنها «موسم الطائف» الذي ينطلق على مدى شهر كامل- إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم الشباب وتمكينهم بتوفير الفرص الوظيفية الموسمية للمجتمع المحلي، لتحقيق أثر الموسم على مدينتهم، كما تسعى في السياق نفسه إلى إيجاد الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تنوع اقتصادي بدعم قطاع السياحة والترفيه.

من جانبها أوضحت مديرة «موسم الطائف» نورة العكيل، أن بإمكان الراغبين في العمل تعبئة النموذج الخاص عبر زيارة موقع «مواسم السعودية» الالكتروني، أو حسابات «موسم الطائف» الرسمية في مواقع التواصل، أو الرابط المباشر.