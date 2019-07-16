وزارة المالية الألمانية: عملة فيس بوك تمثل تحديا للبنوك المركزية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ برلين

تساور وزارة المالية الألمانية مخاوف من العملة الرقمية التي أصدرها موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي «ليبرا»، معتبرة أنها تمثل تحديا واضحا بالنسبة للبنوك المركزية.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس، استنادا إلى مذكرة داخلية للوزارة أن الحكومة الألمانية تدرس بالتعاون مع البنك المركز الألماني كيفية الحيلولة دون إرساء عملة ليبرا كبديل عن عملات رسمية مثل اليورو.

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ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى هذا الأمر خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.

ورفضت الوزارة التعليق على تقرير الصحيفة، إلا أن مصادر حكومية ذكرت أن عملة ليبرا الرقمية تمثل بكل وضوح تحديا، لا سيما بالنسبة للبنوك المركزية.

وكان مؤسس فيس بوك، مارك زوكربرج، أعلن في يونيو الماضي إطلاق عملة خاصة لفيس بوك على الانترنت اعتبارا من عام 2020، والتي يمكن عبرها شراء عملات مستقرة مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، وتسديد مشتريات بها عبر الانترنت بعد ذلك.

وتستهدف هذه العملة الأفراد الذين يريدون تحويل أموال عبر الحدود ويضطرون من أجل ذلك لدفع رسوم مرتفعة. وينظر خبراء حماية البيانات بتشكك إزاء هذا المشروع.