التأمينات تدعو موظفي القطاع الخاص للتأكد من التسجيل في النظام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موظفي القطاع الخاص للتأكد من التسجيل في النظام، مشيرة إلى أن عدم تسجيل صاحب العمل للموظفين لديه في نظام التأمينات يعد تحايلا على أحكام النظام.

وأطلقت التأمينات حملة توعوية لحفظ حقوق موظفي وموظفات القطاع الخاص، تحت شعار (شيك على تسجيلك) في يوليو الحالي.

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وتهدف الحملة للتعريف بمدى أهمية تحقق الموظف من تسجيله في التأمينات الاجتماعية من قبل صاحب العمل، والتثبت من صحة أجره المسجل في النظام، ليتجنب حرمانه وعائلته من المنافع والمزايا التي سيحصل عليها عند تسجيله، بالإضافة إلى تحذير أصحاب العمل من العقوبات والتبعات التي يتعرضون لها في حال عدم تسجيل موظفيهم أو عدم تقييد الأجر الحقيقي للموظف.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار أن المؤسسة تسعى للحفاظ على حقوق جميع عملائها من المشتركين السعوديين وغير السعوديين، مهيبا بالملتحقين بالعمل على أهمية التأكد من تسجيلهم في النظام، والتأكد من صحة الأجر المسجل من خلال موقع المؤسسة الالكتروني.

من جانب آخر نبه العبدالجبار إلى أن عدم تسجيل صاحب العمل للموظفين لديه في نظام التأمينات الاجتماعية يعد تحايلا على أحكام النظام ويسلبهم حقوقهم. بتقاضي المقدار العادل مستقبلا من المعاشات أو التعويضات عن إصابات العمل أو تعويضات التعطل عن العمل ومعاشات أفراد أسرهم بعد وفاتهم، مبينا أنه سيتم احتسابها بناء على الأجور المسجلة، مشددا على ضرورة التزام أصحاب العمل بأحكام النظام والمبادرة بتسجيل كافة الموظفين لديهم وفق أجورهم الصحيحة.