السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسلام آباد نظم الصحفيون الباكستانيون مظاهرات في أنحاء البلاد للاحتجاج على الرقابة التي يفرضها الجيش وشطب الوظائف في المؤسسات الإعلامية. وحمل الصحفيون لافتات ضد الرقابة الإعلامية وخطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي والأزمة المالية الناجمة عن شطب الوظائف، وذلك خلال فعاليات أطلقوا عليها «يوم أسود».



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كانت هذه تفاصيل خبر 5 آلاف صحفي فقدوا وظائفهم في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.