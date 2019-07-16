فلسطين تطالب بتحقيق دولي في استشهاد أسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - رام الله حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها الأمنية بما فيها مصلحة إدارة السجون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسير نصار طقاطقة أثناء خضوعه للتحقيق من قبل قوات الاحتلال. وطالبت الوزارة في بيان أمس بتشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف الصليب الأحمر الدولي للوقوف على ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة العنصرية، وبتوفير الحماية القانونية والسياسية للأسرى جميعا.



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