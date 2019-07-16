السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بمقتل تسعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال جراء قصف نفذته طائرات النظام الحربية على قرية معر شورين بريف مدينة معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي. وقال المرصد في بيان صحفي إن عدد القتلى مرشح للارتفاع، لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.



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كانت هذه تفاصيل خبر 9 قتلى في قصف جوي لنظام الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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