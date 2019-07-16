انهيار مبنى في الهند عمره 100 عام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب ا - نيودلهي
أعلنت الشرطة الهندية أمس مقتل شخصين واحتجاز نحو 40 شخصا عقب انهيار مبنى مؤلف من أربعة طوابق في مدينة مومباي.
وغمرت المياه المبنى السكني الواقع في منطقة دونجري، خلال هطول الأمطار، وتمكن أفراد فرق الإغاثة من إنقاذ خمسة أشخاص بينهم رضيع من تحت الأنقاض.
وقال سانديب باجديكار أحد رجال الشرطة المحلية من موقع الحادث هاتفيا « إنه جرى انتشال جثتي سيدتين من تحت الأنقاض».
وقال رئيس وزراء الولاية ديفيندرا فادافيش للصحفيين «إن نحو 15 أسرة تعيش في المبنى، الذي يبلغ عمره نحو 100 عام».
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