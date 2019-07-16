تغريم شركة مبيدات مخالفة 25 مليون دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت شركة «باير» الألمانية للكيماويات والأدوية، أن قرارا صدر بتخفيض قيمة تعويضات حكمت بها هيئة محلفين في قضية تتعلق بمبيد الأعشاب الضارة «راوند آب»، كان خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها قالت إنها لا تزال تعتزم استئناف ذلك الحكم.
وكان القاضي فينس تشابريا في سان فرانسيسكو عدل قرارا لهيئة المحلفين يلزم الشركة بدفع تعويض يزيد على 80 مليون دولار إلى 3ر25 مليون دولار فقط.
ولم يغير القرار ما توصلت إليه هيئة المحلفين من تحميل «باير» المسؤولية عن إصابة رجل أمريكي يدعى إدوين هاردمان بالسرطان جراء استخدام أحد منتجاتها وهو مبيد «راوند آب».
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