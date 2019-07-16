، انتزاع 600 لغم زرعها الحوثيون في الأحياء السكنية والشواطئ بالحديدة ،

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أتلفت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، 600 لغم أرضي وعبوة ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة غربي البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الفرق الهندسية للجيش الوطني، انتزعت تلك الألغام والعبوات من الطرق العامة والفرعية والشواطئ والأحياء السكنية في مختلف مناطق مدينة الحديدة.
وأضاف أن قوات الجيش الوطني أتلفت تلك الألغام والعبوات الناسفة، في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.
وكانت قوات الجيش الوطني أتلفت، أواخر شهر يونيو الماضي كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي خلفتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديريات مختلفة بالمحافظة ذاتها.
انتزاع 600 لغم زرعها الحوثيون في الأحياء السكنية والشواطئ بالحديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16
أتلفت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، 600 لغم أرضي وعبوة ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة غربي البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الفرق الهندسية للجيش الوطني، انتزعت تلك الألغام والعبوات من الطرق العامة والفرعية والشواطئ والأحياء السكنية في مختلف مناطق مدينة الحديدة.
وأضاف أن قوات الجيش الوطني أتلفت تلك الألغام والعبوات الناسفة، في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.
وكانت قوات الجيش الوطني أتلفت، أواخر شهر يونيو الماضي كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي خلفتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديريات مختلفة بالمحافظة ذاتها.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
09:05 PM
الجيش اليمني أتلف كميات كبيرة الشهر الماضي
أتلفت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، 600 لغم أرضي وعبوة ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة غربي البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الفرق الهندسية للجيش الوطني، انتزعت تلك الألغام والعبوات من الطرق العامة والفرعية والشواطئ والأحياء السكنية في مختلف مناطق مدينة الحديدة.
وأضاف أن قوات الجيش الوطني أتلفت تلك الألغام والعبوات الناسفة، في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.
وكانت قوات الجيش الوطني أتلفت، أواخر شهر يونيو الماضي كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي خلفتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديريات مختلفة بالمحافظة ذاتها.
، انتزاع 600 لغم زرعها الحوثيون في الأحياء السكنية والشواطئ بالحديدة ،
المصدر : الخليج 365
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