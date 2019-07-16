صور.. أمير الشمالية يستقبل باكورة حجاج العراق

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - عرعر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، الدفعة الأولى لحجاج الجمهورية العراقية الشقيقة القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج عبر منفذ جديدة عرعر.

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية لمنفذ جديدة عرعر، التي شملت الساحات الخارجية المعدّة لاستراحة الحجاج، حيث استمع سموه إلى بعض الحجاج الذين أعربوا لسموه عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ما لقوه من حفاوة ورعاية ودعوا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل مكروه.

وقال سمو أمير المنطقة في تصريح صحفي: “تشرفت اليوم بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- إلى حجاج الجمهورية العراقية الشقيقة القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي”.

ونوّه بالحرص والاهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- على خدمة الحجاج وتسهيل أمورهم حتى يؤدوا الفريضة ويعودوا إلى بلادهم سالمين، والاهتمام والعناية المستمرة من سمو ولي عهده الأمين -حفظه الله- في كل ما يتعلق بشؤون الحج ومتابعة سمو وزير الداخلية.

ولفت الأمير فيصل بن خالد بن سلطان النظر إلى الجهود التي تقدمها المملكة خدمة للإسلام والمسلمين، وفتح أبوابها لاستقبال ضيوف الرحمن بمحبة وحفاوة عبر منافذها البرية والبحرية والجوية، مؤكداً أن المملكة قيادة وشعباً يتشرفون ويفخرون بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج.

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وأشاد سموه بما شاهده من عزيمة وجهد ودقة في العمل في هذا المنفذ، مبيناً أنه التقى بالحجاج القادمين من الجمهورية العراقية الشقيقة واستمع منهم عمّا وجدوه من معاملة وما جندت لهم من إمكانيات وما بذل من جهود وتسهيلات من كل القطاعات.

وشملت زيارة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الساحة الجمركية وقسم الحجاج، إذ اطلع سموه على سير العمل بهذا القسم واستمع إلى شرح عن عملية إدخال واستخراج السيارات عن طريق الحاسب الآلي كما شاهد سموه نموذجاً من أعمال التفتيش من خلال غرفة المراقبة.

ووقف سموه على استعدادات وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة لاستقبال الحجاج، حيث تفقد سموه جامع المنفذ.

كما توجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى قسم الجوازات واطلع على سير العمل واستمع إلى شرح عن مهام وواجبات هذا القسم كما شاهد سموه طريقة إدخال واستخراج المعلومات الخاصة بالجوازات من خلال أجهزة الحاسب الآلي التي تعمل بالمنفذ.

إثر ذلك توجه سموه إلى الهلال الأحمر ثم إلى العيادات الخارجية التي تم تزويدها بالأدوية والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف وقسم المراقبة والتوعية بالمنفذ.

بعد ذلك زار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشفى الموسمي بالمنفذ بكامل التخصصات والأقسام وعيادة الأسنان وعيادة التطعيمات والمختبر وقسم العناية المركزة والصيدلية التي تشتمل على كافة الأدوية، واستمع خلال جولته في المستشفى الموسمي إلى إيجاز عن سير العمل والخدمات التي يقدمها المستشفى لضيوف الرحمن.