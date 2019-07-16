شكرا لقرائتكم 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-16 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم متابعات الخليج 365 - الرياض سجلت 3 مدن سعودية اليوم 45 درجة مئوية بحسب المراصد المنتشرة في عدد من مدن ومناطق المملكة. وسجّلت مراصد: الخرج، الظهران، والدمام أعلى درجة حرارة بالمملكة، حيث سجّلت المراصد الثلاثة درجة حرارة بلغت 45 درجة مئوية لكل منهم. Advertisements وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلى درجات حرارة سجّلتها مراصد المملكة اليوم الثلاثاء، الموافق 16 يوليو 2019، وذلك بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات. فيما سجّل مرصد الرياض درجة حرارة بلغت 43 درجة مئوية، وسجّل مرصد وادي الدواسر 44 درجة مئوية، كما سجّل مرصد “القصيم 44 درجة مئوية.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.