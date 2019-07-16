الان تتابع موسم جدة: إيقاف فعاليات الليلة بسبب خسوف القمر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلن موسم جدة إيقاف فعاليات الليلة بسبب خسوف القمر. Advertisements وذكر حساب موسم جدة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، وإمنا هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره..”. وأضاف الحساب “تم إيقاف الفعاليات والأنشطة لهذه الليلة وتأجيلها ليوم الغد.. نسأل الله لنا ولكم الرحمة والمغفرة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسم جدة: إيقاف فعاليات الليلة بسبب خسوف القمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.