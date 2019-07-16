شاب من ذوي الهمم يحكي للـ “الخليج 365” مأساة سرقة كرسيه المتحرك

جدة - عمرو شويل الخليج 365-جدة-هاني الثبيتي

خرج الشاب عبدالله الشراري من ذوي الهمم عبر مقطع صوتي جرى تداوله بشكل لافت في “المنصات الإجتماعية ” وهو يناشد أهل الخير بمساعدته بالبحث عن سارق كرسيه المتحرك صباح هذا اليوم الثلاثاء .

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الخليج 365 بدورها قامت بالتواصل مع الشاب عبدالله الشراري والذي ابدى امتعاضه مما جرى له مستغرباً بأن السرقة تصل لكراسي ذوي الهمم حيث بدأ حديثه قائلاً : أعاني من شلل أطفال بالطرفين السفليين ، وأعتدت أن أوقف كرسي المتحرك بجانب باب منزلي ، ولكني تفاجأت صباح اليوم بسرقته ، مما تسبب لي بصدمه لانه هو المعين لي بعد الله عز وجل .

واستطرد الشراري حديثه: ” الحادثة لاتعد الأولى بالنسبة لي فقد سرق كرسي متحرك لي قبل حوالي ست سنوات تقريباً صرف لي من وزارة الشؤون الإجتماعية ، وقد تم الإبلاغ عنه في حينه للجهات الأمنية ، وعقب ذلك قمت بشراء كرسي أخر بقيمة ٢٥ ألف ريال ليحل مكان الكرسي المسروق السابق.

واردف الشراري للوئام ليس لي القدرة بشراء كرسي جديد فأنا أناشد من منبركم الإعلامي الجهات الأمنية بمساعدتي بإلقاء القبض على الجاني وإسترجاع الكرسي لكي أمارس حياتي الطبيعية ، وكذلك أتمنى من أهل القلوب الرحيمة ومن المسؤولين بوزارة الشؤون الإجتماعية الوقوف معي وصرف كرسي بديل لي لحين القبض على الجاني وإسترجاع كرسي المتحرك .