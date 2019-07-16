الاستعلام عن مستفيدي الضمان الاجتماعي السعودي 1440

يهدف نظام التضامن الاجتماعي التي قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة بانشائه في السنوات الأخيرة الي رفع الحمل عن المواطنين السعودين ممن يواجهون مشكلات اقتصادية ومادية و دخل أقل من المستوي المعيشي الطبيعي، وأيضا مساعدة من طرأت عليه بعض الأحوال الاقتصادية الصعبة بسبب قرارات الإصلاح الاقتصادي.

و قد جاء اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمواطن بسب ما حدث من رفع في أسعار المحروقات وأسعار العديد من الخدمات، ورفع الدعم عن العديد من السلع في الشهور الأخيرة، و يأتي ذلك في إطار خطة المملكة للإصلاح الاقتصادي التي تسعي للانتهاء منها في عام 2020، غير مناسبة للمواطنين الذي يعانون من قرارات الإصلاح الاقتصادي، وتقوم الوزارة باستقبال طلبات” المساعدات المقطوعة” من المواطنين في فترة محددة، وتدرس الطلبات ومدى أحقية المتقدمين لتلك المقطوعة، ومن ثم تقوم بنشر أسماء المستحقين على رابط الاستعلام المباشر.

أسماء مستفيدي الضمان الاجتماعي في شوال

Advertisements

قامت وزارة العمل بالاعلان عن أسماء مستفيدي المساعدات المقطوعة في شهر رمضان على رابط الاستعلام المباشر، وقد أعلنت على موقعها عن إيداع المبالغ المالية المستحقة للمستفيدين من هذه المقطوعات في حسابهم البنكي، و قد تم اختيار المستفيدين علي حسب الأقدمية في تقديم الطلب، و الموجودين على قوائم الانتظار من المرات سابقة، وأحقية هولاء المواطنين بتلك المساعدات بدلا من غيرهم.

قيمة الاستحقاق لمقطوعة الضمان الاجتماعي

عدد أفراد الأسرة 1 الاستحقاق السنوي لهم 10.400 وحد المانع الشهري 3000 ريال.

عدد أفراد الأسرة 2 الاستحقاق السنوي لهم 11800 وحد المانع الشهري 3405 ريال.

عدد أفراد الأسرة 3 الاستحقاق السنوي لهم 14600 وحد المانع الشهري 3810ريال.

عدد أفراد الأسرة 4 الاستحقاق السنوي لهم 14600وحد المانع الشهري 4215 ريال.

عدد أفراد الأسرة 5 الاستحقاق السنوي لهم 16000 وحد المانع الشهري 4620 ريال

عدد أفراد الأسرة 6 الاستحقاق السنوي لهم 17400 وحد المانع الشهري 5025 ريال.

عدد أفراد الأسرة 7 الاستحقاق السنوي لهم 18800 وحد المانع الشهري 5835 ريال.

عدد أفراد الأسرة 8 الاستحقاق السنوي لهم 20200 وحد المانع الشهري 5025 ريال.

عدد أفراد الأسرة 9 الاستحقاق السنوي لهم 21600 وحد المانع الشهري 6240 ريال.

عدد أفراد الأسرة 10 الاستحقاق السنوي لهم 23000 وحد المانع الشهري 6645 ريال.

عدد أفراد الأسرة 11 الاستحقاق السنوي لهم 24400 وحد المانع الشهري 7050 ريال.

عدد أفراد الأسرة 12 الاستحقاق السنوي لهم 25800 وحد المانع الشهري 7455 ريال.

عدد أفراد الأسرة 13 الاستحقاق السنوي لهم 27200وحد المانع الشهري 7850 ريال.

عدد أفراد الأسرة 14 الاستحقاق السنوي لهم 28600 وحد المانع الشهري 8265 ريال.

عدد أفراد الأسرة 15 الاستحقاق السنوي لهم 30000 وحد المانع الشهري 8670 ريال.

التعرف على أسماء مستفيدي الضمان الاجتماعي