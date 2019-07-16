شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 1880 حاجاً عراقياً عبر منفذ جديدة عرعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

وصل إلى منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية اليوم (الثلاثاء) 1880 حاجاً يمثلون الفوج الأول من الحجاج العراقيين، قدمت لهم أفضل الخدمات منذ وصولهم إلى مدينة الحجاج التي تتوفر بها كل الخدمـات وجميع التسهيلات من الخدمات الجمركية والجوازات، ومنها الخدمات الصحية الممثلة بالمستشفى الموسمي بسعة 50 سريرا بكامل الأقسام والمختبرات والصيدلية وقسم المتابعة المركزة والعيادات الخارجية ومراكز التطعيم، كما تم تزويد المنفذ بإسعافات عالية التجهيز.

ويحتوي منفذ جديدة عرعر على أحدث الأجهزة المتطورة بالتفتيش التي تساعد على سرعة إنهاء الإجراءات، كما تشارك الفرق التطوعية وكشافة جامعة الحدود الشمالية في استقبال الحجاج.

وتعمل هذه المرافق على مدار الساعة بإشراف ومتابعة من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحـج بالمنطقة، الذي يحرص على توفير الخدمات لضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ جديدة عرعر البري في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمـير محمد بن سلمان، اللذين يحرصان على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بعد أن يمن الله عليهم لتأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة في ظل ما توفر لهم من تسهيلات وخدمات مختلفة.

وعبر الحجاج العراقيون عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج، مشيدين بالتسهيلات والخدمات الجليلة التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.