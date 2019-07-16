شكرا لقرائتكم خبر عن ما رأيك بقرار إلزام محطات الوقود بالدفع الإلكتروني؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رصدت "الخليج 365" في أولى أيام توفير أجهزة نقاط البيع «مدى» داخل محطات تعبئة الوقود في جدة، قبولاً وترحيباً واسعين من قبل ملاك وعاملي محطات الوقود، إضافة إلى عدد من المستفيدين من وجود الخدمة داخل المحطات.

وأجمع مالك إحدى محطات الوقود وعدد من العاملين فيها على أن توفير أجهزة نقاط البيع «مدى» سيكفيهم شر تخلف بعض الزبائن عن الدفع الذين يتعللون بعدم عمل مكائن الصرف الآلي، أو عدم وجود نقود معهم.

فيما أكد مستفيدون من وجود أجهزة نقاط البيع «مدى» في محطات الوقود، أن توفير هذه الخدمة سيكون أماناً لعامل المحطة وقائد المركبة خصوصاً في طرق السفر البعيدة، مشيرين إلى أن فئة كبيرة من طلاب الجامعات والموظفين سيستفيدون منها من خلال إتاحة المحطة للتعبئة بأي مبلغ، على عكس ما توفره «أجهزة الصرف الآلي».