محمد بن مسعود - الدمام - تطلق الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، "استراتيجية دعم الأندية الرياضية"، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة.

وقالت الهيئة عبر تغريدة: "بحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الهيئة العامة للرياضة تعلن عن إطلاق "استراتيجية دعم الأندية الرياضية" عبر مؤتمر يقام يوم الخميس المقبل".

الخميس.. هيئة الرياضة تُطلق "استراتيجية دعم الأندية الرياضية" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16 تطلق الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، "استراتيجية دعم الأندية الرياضية"، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة.

وقالت الهيئة عبر تغريدة: "بحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الهيئة العامة للرياضة تعلن عن إطلاق "استراتيجية دعم الأندية الرياضية" عبر مؤتمر يقام يوم الخميس المقبل".

Advertisements 16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440 08:35 PM تطلق الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، "استراتيجية دعم الأندية الرياضية"، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة.

وقالت الهيئة عبر تغريدة: "بحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الهيئة العامة للرياضة تعلن عن إطلاق "استراتيجية دعم الأندية الرياضية" عبر مؤتمر يقام يوم الخميس المقبل".

، الخميس.. هيئة الرياضة تُطلق "استراتيجية دعم الأندية الرياضية" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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