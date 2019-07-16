، الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة يخلي 5 أشخاص بعد حريق بمنزلهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - موقد غاز تسبب بإشعال النيران.. ولا إصابات

اندلع حريق في منزل بحي الشوقية في العاصمة المقدسة، مساء اليوم الثلاثاء، قبل أن تتمكّن طواقم الدفاع المدني من السيطرة عليه، وإخلاء ساكني المنزل، دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، الرائد نايف الشريف: إنه "في تمام الساعة الخامسة والنصف من يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر ذي القعدة، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في منزل بحي الشوقية بالعاصمة المقدسة".

وأضاف الشريف: "كان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مطبخ تقدر أبعاده بـ(3×2)م في منزل مكون من دورين، يقع في منطقة وعرة أعلى قمة جبل البرما، وتمت السيطرة على الحادث وإخماده".

وتابع: "جرى إخلاء ساكني المنزل وعددهم (٥)؛ كون موقع المطبخ في وسط المنزل؛ ما حال دون خروجهم بمفردهم، وذلك دون حدوث أية إصابات في الأرواح ولله الحمد".

وأوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث؛ تنسيقًا مع الجهات المعنية، فيما أهاب الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء استخدام مواقد الغاز، والتأكد من سلامة التمديدات الخاصة به.

