، تعرف على شروط الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف لشركة نيوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - 5 منها خاصة و15 أخرى عامة.. وهذه هي المستندات المطلوبة

كشف الموقع الخاص للتقديم على الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف لشركة نيوم في المرحلة الأولى من برنامجها الخاص، الذي يستهدف أبناء المجتمع المحلي لمنطقة نيوم وضباء وحقل من كلا الجنسين عن الشروط الخاصة والعامة في برنامج بعثة نيوم .

وتضمنت الشروط الخاصة 5 متطلبات؛ وهي أن يكون المرشح قد تخرج من إحدى المدارس الثانوية التابعة لإحدى المناطق التالية: منطقة نيوم- مدينتي ضباء وحقل، على أن تكون الأولوية في الاختيار لسكان منطقة نيوم، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات العلمية والمهنية والمقابلات الشخصية والمفاضلات الأكاديمية، وأن يستوفي الشروط والمتطلبات الخاصة بنيوم، وأن يجتاز البرنامج الإعدادي ما قبل الابتعاث.

وذكر الموقع 15 شرطاً ضمن الشروط العامة وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون المتقدم شاغلاً لوظيفة حكومية، والانتظام الكلي، والتفرغ والإقامة في بلد الابتعاث، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد على 22 عاماً، وإنهاء الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)، بتقدير ممتاز، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 90%، أو ما يعادلها. والحصول على شهادة التخرج، والسجل الأكاديمي لنظام المقررات.

ومن الشروط العامة: ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من ثلاثة أعوام، فلا يقبل من تخرج قبل عام 1437/ 1438هـ، وأن تكون الشهادة معادلة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، والحصول على درجة لا تقل عن 75% في اختباري القدرات والتحصيلي في نسختهما العربية، أو الإنجليزية، أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة (CBT). ولن يقبل أي اختبار بديل عنهما.

ومن الشروط العامة أيضاً: أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة فقط، وموافقة ولي أمر الطالبة على ابتعاثها ووجود الْمَحْرَم للطالبة المبتعثة، وسفره معها، وبقاؤه معها حتى انتهاء بعثتها، وأن تكون الجامعة موصى بها في الدرجة والتخصص المطلوب دراسته، وأن تنطبق على المتقدم لوائح وزارة التعليم العامة للابتعاث، وألا يكون قد الخليج 365 للمتقدم الحصول على بعثة في الدرجة نفسها، وألا يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية التي سيتقدم عليها من داخل المملكة، أو خارجها. أو الخليج 365 أن صدر له قرار ابتعاث على الدرجة نفسها، وأن تكون وثائق المتقدم مكتملةً أثناء التسجيل، وذكر الموقع أن المستندات والأوراق المطلوبة صورة من بطاقة الهوية الوطنية للطلاب والطالبات. وصورة من جواز سفر ساري المفعول، وصورة من شهادة الثانوية العامة، ونتيجة الفحص الطبي من مستشفى حكومي.

ولدى برنامج نيوم رسالة ورؤية استقطاب الكفاءات المميزة من المجتمع المحلي ودمجهم ضمن رؤية نيوم من خلال تنمية خبراتهم العلمية والمعرفية، ودعم وتأهيل الحالمين من أبناء وبنات منطقة نيوم، وجعلهم شركاء في عملية التنمية، من خلال ابتعاثهم في أرقى الجامعات العالمية والتخصصات العلمية المختلفة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز مسؤولية نيوم الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي واستقطاب الكفاءات المميزة ليكونوا جزءاً من نيوم.