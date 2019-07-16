محمد بن مسعود - الدمام - اعتمدت إدارة نادي القادسية إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم في دولة تونس وذلك لمدة 20 يوماً، على أن يبدأ المعسكر بعد غد الخميس 18 يوليو الجاري، وسيتخلل فترة المعسكر 4 مباريات ودية وسيختتم المعسكر يوم 8 أغسطس، المقبل حيث ستعود البعثة إلى مدينة الخبر في نفس اليوم.

وكان القادسية قد تعاقد مع المدرب التونسي يوسف المناعي للإشراف على تدريب الفريق في الموسم المقبل، كما دعم صفوفه بالمهاجم نواف الحبشي، وذلك على سبيل الإعارة قادماً من نادي الشباب، وتعاقد مع الظهير سالم الحمدان قادماً من الحزم.

"تونس" و 4 وديات تُجهز القادسية للموسم الجديد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16 اعتمدت إدارة نادي القادسية إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم في دولة تونس وذلك لمدة 20 يوماً، على أن يبدأ المعسكر بعد غد الخميس 18 يوليو الجاري، وسيتخلل فترة المعسكر 4 مباريات ودية وسيختتم المعسكر يوم 8 أغسطس، المقبل حيث ستعود البعثة إلى مدينة الخبر في نفس اليوم.

وكان القادسية قد تعاقد مع المدرب التونسي يوسف المناعي للإشراف على تدريب الفريق في الموسم المقبل، كما دعم صفوفه بالمهاجم نواف الحبشي، وذلك على سبيل الإعارة قادماً من نادي الشباب، وتعاقد مع الظهير سالم الحمدان قادماً من الحزم. 16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440 Advertisements 07:49 PM اعتمدت إدارة نادي القادسية إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم في دولة تونس وذلك لمدة 20 يوماً، على أن يبدأ المعسكر بعد غد الخميس 18 يوليو الجاري، وسيتخلل فترة المعسكر 4 مباريات ودية وسيختتم المعسكر يوم 8 أغسطس، المقبل حيث ستعود البعثة إلى مدينة الخبر في نفس اليوم.

وكان القادسية قد تعاقد مع المدرب التونسي يوسف المناعي للإشراف على تدريب الفريق في الموسم المقبل، كما دعم صفوفه بالمهاجم نواف الحبشي، وذلك على سبيل الإعارة قادماً من نادي الشباب، وتعاقد مع الظهير سالم الحمدان قادماً من الحزم.

، "تونس" و 4 وديات تُجهز القادسية للموسم الجديد ،

المصدر : الخليج 365

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