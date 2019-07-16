قرار سعودي جديد بشأن تنقل المعتمرين

أصدر مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، قرارا بالسماح للمعتمرين وزوار المسجد النبوي، بالتنقل خارج مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وذكر مجلس الوزراء في بيان له: "قرر مجلس الوزراء استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن الاستثناء جاء بمرسوم ملكي وفق تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي قرار الحكومة السعودية بالتزامن مع بدء استقبال المملكة للمعتمرين والحجاج لموسم حج 2019 الذي يبدأ خلال أقل من شهر من الآن.

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وبدأت طلائع الحجاج بالوصول إلى المملكة العربية السعودية، مطلع يوليو الجاري، وسط استعدادات الحكومة بكل أجهزتها لموسم الحج، بهدف تأمين سلامة الحجاج وراحتهم.

يشار إلى أن السعودية استقبلت حتى الآن قرابة 8 ملايين معتمر خلال العام الحالي، فيما يتوقع ان تستقبل مليوني حاج من جميع أنحاء العالم