فيديو.. 6 حالات لا يحق فيها فصل التيار الكهربائي عن المستفيد لعدم السداد

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نوهت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ضمن حملتها التوعوية “وش لك وش عليك”، إلى عدد من الحالات يلزم فيها مقدم الخدمة بعدم فصل التيار حال عدم السداد.
وأوضحت الهيئة أنه لا يحق لمقدم الخدمة فصل التيار الكهربائي عن المشترك لعدم السداد عند وجود شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها، وبعد الساعة 12 ظهراً، وخارج أوقات الدوام الرسمي لمقدم الخدمة. ومن ضمن الحالات التي ذكرتها الهيئة أيضاً: خلال شهر رمضان المبارك، وأثناء فترة الاختبارات، وفي حال وجود مريض لدى المستهلك بحاجة ماسة لأجهزة موصلة بالكهرباء، وذلك لمشتركي الاستهلاك السكني فقط في الحالات الثلاث الأخيرة.
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