القصبي: فتح الأنشطة التجارية 24 ساعة يعزز جودة الحياة في المملكة.. و9 أهداف للرؤية يحققها القرار

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، ويعزز جودة الحياة في المدن السعودية. واعتبر القصبي أن القرار يساهم في فتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف، تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030، وإيجاد البيئة المناسبة الحاضنة لجميع الأنشطة الاقتصادية. بدورها، أشارت الوزارة إلى أن تنظيم السماح يأتي ضمن حزمة من المبادرات الممكنة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتمكين قطاع الأعمال، ليلعب دوراً محورياً في رفع مستوى رفاهية سكان المدن.

وأكد الحساب الرسمي لرؤية المملكة 2030 أن السماح للأنشطة التجارية بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة سيساهم في تحقيق الرؤية، من خلال تسع مزايا، أبرزها خفض معدل البطالة إلى 7%، ونقل الاقتصاد السعودي إلى المرتبة 15 عالمياً، وتصنيف ثلاث مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، إضافةً إلى زيادة الإيرادات غير النفطية إلى تريليون ريال سنوياً.