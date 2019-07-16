تعرف على أهم الأهداف بشأن قرار مجلس الوزراء السماح بفتح المحلات التجارية لمدة 24 ساعة

يسهم السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار الـ24 ساعة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال مضاعفة حركة الأسواق وتنشيط التعاملات بين المواطنين والمقيمين وإتاحة مزيد من حرية ممارسة انماط الحياة للجميع.

تخفيض معدل البطالة

وتعمل الدولة على تخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7% من خلال التوسع في تمكين الشباب من العمل، ودعم رواد الأعمال، وإنشاء المشروعات الكبرى، وزيادة إسهام القطاع الخاص وبناء الشراكات معه. والسماح بمزاولة الأنشطة التجارية على مدار ٢٤ ساعة سيسهم في إيجاد فرص وظيفية جديدة للمواطنين.

ضوابط تنظم آلية العمل خلال الليل والنهار

وقد اشتمل القرار على وضع ضوابط تنظم آلية العمل خلال الليل والنهار وذلك لضمان نجاح تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة ، والقرار ليس إلزامياً والخيار بيد رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات والشركات. ويمثل القرار أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل عبر تعديل الأنظمة والتشريعات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.

‎الاحتياجات الأمنية والاجتماعية للمجتمع

من جهة أخرى يراعي القرار ‏‎الاحتياجات الأمنية والاجتماعية للمجتمع ويلبي الحاجة لتعزيز الحياة خلال فترات الليل بما يتناسب ومتطلبات الطقس وبخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وكان مجلس الوزراء قرّر السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يُحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها، كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.