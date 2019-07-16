أجزل وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهم الدائم للقطاع الثقافي.
وأشار وزير الثقافة في تغريدة عبر حسابه في تويتر إلى أنه بعد قرار مجلس الوزراء بنقل المهام المتعلقة بإقامة وتنظيم مهرجان الجنادرية من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة، ستعمل «الثقافة» على موسم مميز يواصل النجاحات ويليق بالمهرجان التراثي الكبير.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة: سنعمل على موسم يواصل نجاحات “مهرجان الجنادرية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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