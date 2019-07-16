أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، موعد إقامة صلاة الخسوف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأوضحت أن الصلاة ستقام في المسجدين، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (11) قبيل منتصف الليل، وسيؤم المصلين بالمسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله الجهني، فيما يؤم المصلين بالمسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذيفي.
يُذكر أن المملكة ستشهد مساء اليوم خسوفًا جزئيًا للقمر؛ حيث يمكن مشاهدته بشكل كامل في المملكة والخليج ويستمر لقرابة ثلاث ساعات، يبدأ من 11 مساء وينتهي 2 صباحًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد موعد إقامة صلاة الخسوف بالحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.