تحديد موعد إقامة صلاة الخسوف بالحرمين الشريفين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، موعد إقامة صلاة الخسوف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضحت أن الصلاة ستقام في المسجدين، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (11) قبيل منتصف الليل، وسيؤم المصلين بالمسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله الجهني، فيما يؤم المصلين بالمسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذيفي.

يُذكر أن المملكة ستشهد مساء اليوم خسوفًا جزئيًا للقمر؛ حيث يمكن مشاهدته بشكل كامل في المملكة والخليج ويستمر لقرابة ثلاث ساعات، يبدأ من 11 مساء وينتهي 2 صباحًا.