القصبي: عمل المحلات 24 ساعة يرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي

أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم الثلاثاء، أن قرار مجلس الوزراء بالسماح بعمل المحال التجارية على مدار الـ24 ساعة، من المتوقع أن يسهم في إيجاد فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

وأشار الدكتور القصبي، إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات.

ورفع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة مما سينعكس إيجابًا على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.

وأكد الدكتور القصبي أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 م .

وكان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.