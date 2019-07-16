إنقاذ امرأة حامل في طفلين أحدهما خارج الرحم بحفر الباطن

تمكن الفريق الطبي المتخصص بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن، من إنقاذ امرأة من حمل غير متجانس.

وتبين للفريق الطبي بعد إجراء كافة الفحوصات، أن المرأة حامل في الأسبوع الثامن، ويوجد حمل داخل الرحم وآخر خارج الرحم، مع وجود كيس كبير بالمبيض الأيمن.

وقرر الطبيب المعالج إجراء تدخل جراحي؛ حيث تم استئصال الحمل من خارج الرحم وكيس المبيض الأيمن بالمنظار، مع الحفاظ على الحمل داخل الرحم، وهي من الحالات النادرة وقد تماثلت السيدة للشفاء.