جميع مناطق السعودية تشهد خسوفًا جزئيًا للقمر الليلة

تشهد مناطق المملكة العربية السعودية كافة، مساء اليوم الثلاثاء، خسوفًا جزئيًا للقمر.
ويشاهد سكان المملكة الخسوف الجزئي للقمر، الذي يبدأ عند الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحًا، وينتهي عن 02:00 صباحًا.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري، أن هذا الخسوف سيشاهد كذلك في كل من قارات: آسيا، أستراليا، إفريقيا، أوروبا، وأمريكا الجنوبية خلال 178 دقيقة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدث خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد في المملكة.
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