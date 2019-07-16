العجلان: عمل المحلات التجارية 24 ساعة يوفر 95 ألف فرصة عمل

أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، اليوم الثلاثاء، أن قرار مجلس الوزراء بعمل المحلات التجارية على مدار الـ24 ساعة، سيسهم في توفير ما يقارب 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، وإيجاد ما يقارب 30 ألف وظيفة دوام جزئي، بمجموع 95 ألف وظيفة.

وأشاد العجلان، بقرار مجلس الوزراء، مبينًا أن القرار يأتي في إطار نمو وتوسع الأنشطة التجارية والاقتصادية؛ ليسهم في تنشيط الحركة وزيادة المبيعات.

وأضاف رئيس غرفة الرياض، أن القرار سيسهم- أيضًا- في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح بين 14% و16%، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح بين 5% و6%، بالإضافة الى زيادة من حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11% وبما يعادل 68 مليار ريال سنويًا، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9% بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى 100 مليار ريال سنويًا.

وأشار العجلان، إلى أهمية القرار في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في رفع دورة الحياة بالمدن وتحسين مستوى التنافسية، وأيضًا سيسهم القرار في نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات رأسمالية.

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وأضاف أن من الإيجابيات المتوقعة من القرار أيضًا، المساهمة في زيادة الفرص الوظيفية وخفض معدلات البطالة، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات، إضافةً إلى تحسين البيئة الترفيهية في المدن، والمساهمة في تخفيف الازدحام بأوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول.

ودعا رئيس غرفة الرياض، القطاع الخاص، بضرورة الاستفادة من قرار مجلس الوزراء لزيادة أرباح الشركات والمؤسسات من خلال السماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا القرار سيسهم في رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة وينشط الدورة الاقتصادية لتكلك المنشآت ويعمل على استقرارها.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.