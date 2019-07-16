جامعة الباحة تدعو المرشحين للقبول والترقية لتأكيد قبولهم خلال 72 ساعة

أهابت جامعة الباحة، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، بالدفعة الثانية لنتائج الترشيح للقبول والترقية لمن انطبقت عليهم شروط القبول والمفاضلة، سرعة تأكيد قبولهم خلال ٧٢ ساعة من إعلان نتائج قبولهم.

وأضافت الجامعة، في بيان، أن المرشحين والمرشحات بالدفعة الثانية لنتائج الترشيح للقبول والترقية، مطالبون بتأكيد قبولهم خلال المدة المشار إليها، حتى لا يتم إلغاء القبول.

وكانت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، أصدرت في الثاني من يوليو الجاري، تنبيهًا بشأن التقديم في الجامعة للعام الدراسي المقبل، وذكر بيان للجامعة: «تهيب عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة بالمتقدمين والمتقدمات الذين لم يكملوا طلبات القبول بسرعة استكمال الطلبات وتؤكد أنّه لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة وسيتم استبعادها من الدخول في المفاضلة».

وكانت الجامعة قد أوضحت- في وقتٍ سابق- أنّ التقديم في اليوم الأول من استقبال الطلبات «20/ 10/ 1440هـ» لا يمنح أي أولوية على التقديم في اليوم الأخير «30/ 10/ 1440هـ»، مؤكدةً أنّ الوقت كافٍ لإتمام تقديم الطلب بدقة.