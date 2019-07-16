«الشؤون الاقتصادية» يستعرض مستجدات خطة تحفيز القطاع الخاص

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، واتخذ توصيات لازمة تجاه عدد من الملفات.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم في شأن أبرز مستجدات خطة تحفيز القطاع الخاص واشتملت على آخر المستجدات التنظيمية لمكتب تحفيز القطاع الخاص، وتفاصيل الصرف للمبادرات وأبرز النتائج المتحققة.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.