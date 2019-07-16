خادم الحرمين الشريفين يصل إلى نيوم

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام .

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار خليج نيوم، كان في استقباله الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.

وقد وصل بصحبة خادم الحرمين الشريفين، كل من الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته كل من رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.